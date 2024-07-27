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Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе

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Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
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Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем американские маневры, которые сейчас происходят вокруг Корейского полуострова. Об этом он заявил 27 июля, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции в Лаосе.

Лавров отметил, что предложение провести встречу на эту тему поступило от его южнокорейского коллеги.

«О встрече попросил новый глава МИД Южной Кореи, мы перекинулись несколькими фразами вчера и сегодня перед заседанием. Наверное, ему есть что сказать. Изложу ему откровенно наши оценки ситуации, в которую затягивают Сеул американцы с целью изолировать, наказать КНДР. Я уже упомянул про соглашение США и Республики Корея о совместном ядерном планировании, это серьезный шаг», — указал министр иностранных дел РФ.

Как отметил Лавров, в последние два года на подобных министерских встречах, как нынешняя в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южная Корея всегда обращается с просьбой провести переговоры, и Россия никогда не отказывает.

«На контрасте с западными участниками G20 и восточноазиатских саммитов, которые всё время прячутся от нас. Наверное, не хотят, чтобы их с нами сфотографировали по причине той же фотогеничности», — указал глава МИД РФ.

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Ранее, 11 июля, канцелярия президента Южной Кореи Юна Сук Еля сообщила, что лидеры США и Южной Кореи утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи.

До этого, 10 июля, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, Россия не желает ее эскалации. По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику.

Перед этим, 8 июля, президент Южной Кореи призвал Россию сделать выбор между Пхеньяном и Сеулом и развивать отношения с одной из Корей, потому что углубление сотрудничества России и КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Москва видит необходимость строить хорошие отношения и с Пхеньяном, и с Сеулом.

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