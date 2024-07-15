Не по ДНЯО, а по часам: в Южной Корее может появиться ядерное оружие США

В Южной Корее может появиться атомное оружие США, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Более того, в республике всё чаще звучат предложения запустить собственную ядерную программу. Впрочем, Вашингтон этого допустить не может, поэтому развивает кооперацию с Сеулом с упором на свои силы. США и Южная Корея впервые утвердили общие принципы ядерного сдерживания перед лицом угрозы со стороны КНДР. На саммите НАТО в Вашингтоне Джо Байден и Юн Сок Ель также заявили о «незамедлительном» и «сокрушительном» ответе на любую ядерную атаку со стороны Пхеньяна. От чего зависит размещение ЯО на Корейском полуострове — в материале «Известий».

Сеул и Вашингтон договорились о ядерных мерах

Корейский полуостров в последнее время появляется в инфополе исключительно в связи с угрозой применения ядерного оружия. И этот риск заметно повысился, причем на этот раз не из-за действий КНДР, как это принято считать на Западе, а сразу после саммита НАТО в Вашингтоне. Помимо принятия совместной декларации и очередной манифестации приверженности Украине в программу съезда входил и ряд двусторонних переговоров. Так, ядерная угроза КНДР стала центральной темой во время встречи президента США Джо Байдена и его южнокорейского коллеги Юн Сок Еля.

Еще в преддверии очной беседы минобороны двух стран подписали документ об общих принципах в сфере ядерного сдерживания. В заявлении на саммите Байден и Юн подчеркнули, что он обеспечит «фундамент для усиления американо-корейского расширенного сдерживания». Лидеры также заявили, что дадут «незамедлительный, сокрушительный и решительный ответ» на любую ядерную атаку Южной Кореи со стороны Северной. Как отметил американский президент, меры этого расширенного сдерживания подразумевают «все имеющиеся у США возможности, включая ядерные».

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его жена Ким Кеон Хи, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская и премьер-министр Японии Фумио Кисида стоят на балконе во время церемонии перед ужином в Белом доме во время саммита по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне Фото: REUTERS/Ken Cedeno

— Совместное заявление США и Южной Кореи — это дополнительное, знаковое подтверждение ядерных гарантий Штатов для республики в свете северокорейской угрозы, которая продолжает усиливаться. США подтвердили, что продолжают проводить политику расширенного ядерного сдерживания, готовы защищать Южную Корею и реагировать на «выпады» КНДР зеркально. Это заявление — еще один шаг к тому, что, возможно, в скором будущем американское ядерное оружие будет размещено на территории Южной Кореи, — уверен научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

Во многом это ответ на распространяющиеся в Южной Корее предположения, что потенциальное северокорейское ЯО надо уравновесить запуском собственной ядерной программы. Если раньше эту тему не особенно обсуждали на высшем уровне, то сейчас о ней начинают говорить политики калибра претендента на пост лидера правящей партии, заметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. В частности, речь идет об экс-руководителе одного из комитетов «Силы народа» Хан Дон Хуне.

Ситуация еще больше осложняется тем, что 73% южнокорейцев хотят, чтобы страна обладала собственным ядерным оружием. Пока что надеяться приходится на США, чей военный контингент на территории РК доходит до 28,5 тыс. солдат. Поэтому Штаты фактически берут на себя командование южнокорейскими ВС в случае начала боевых действий, заявил «Известиям» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Первый заместитель советника по нацбезопасности Республики Корея (РК) Ким Тэ Хе предоставил немного конкретики по новому документу. Расширение сдерживания подразумевает соединение ядерных сил США и обычных вооружений РК. Теперь Сеул сможет участвовать в обсуждениях и планировании ядерных операций США на полуострове, то есть армии обеих стран будут обмениваться информацией, а также проводить соответствующие консультации и учения. И самая любопытная деталь: частота и интенсивность развертывания стратегических ядерных сил США увеличатся до уровня, сопоставимого с постоянным присутствием.

Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun

— Они де-факто просто пытаются участить ситуации, когда в корейские порты или на аэродромы заходят суда или самолеты с ядерным оружием. Формально это не постоянное размещение, но они будут меняться так много и так часто, что это будет сопоставимо с постоянным присутствием, — уточнил Константин Асмолов.

Стоит отметить, что присутствие американских авианосцев или стратегических бомбардировщиков у берегов полуострова каждый раз вызывает острую реакцию Пхеньяна. В ответ КНДР продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение резолюции Совбеза ООН, закрепив эту политику в Конституции страны. Например, в 2023 году Северная Корея уже отметилась рекордным числом запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В 2024-м страна активно продолжает тесты видов вооружения, способных нести ядерный заряд.

От чего зависит размещение ЯО на Корейском полуострове

Документальное заверение принципов расширенного сдерживания стало итогом первого года работы так называемой консультативной группы по ядерному планированию (Nuclear Consultative Group, NCG). Она появилась благодаря Вашингтонской декларации, подписанной Байденом и Юном 26 апреля 2023 года. Цель этой группы — прописывать сценарии использования ядерного арсенала США в случае такой угрозы со стороны Пхеньяна. Первое заседание группы состоялось уже в июле того же года в Сеуле. А за месяц до саммита НАТО стороны как раз завершили разработку принципов.

После третьего заседания NCG в МИД РФ назвали встречи американо-южнокорейской консультативной группы еще одним доказательством того, что агрессивная политика Вашингтона провоцирует эскалацию на полуострове. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, отработка сценариев вооруженного конфликта с применением ЯО толкает субрегион на грань ядерной катастрофы.

— Если они смогут поджечь, подорвать, ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион, превратить, например, Корейский полуостров в Ближний Восток – 2, это было бы для них прекрасно. Почему? Потому что это — очередные контракты для ВПК США, — сказала дипломат.

Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun

Захарова подчеркнула, что совместное ядерное планирование США и РК не ограничивается противодействием «угрозам» со стороны КНДР, а нацелено также на стратегическое сдерживание России и Китая.

В Сеуле, впрочем, этого не скрывают. На саммите Североатлантического альянса Юн Сок Ель раскритиковал углубляющееся сотрудничество между РФ и Северной Кореей. Юн имел в виду договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время недавнего визита главы РФ в Пхеньян.

Беспокойство Сеула, очевидно, вызывает пункт о немедленном оказании друг другу помощи, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны. Более того, в администрации президента даже заявили о пересмотре позиции в отношении поставок вооружения на Украину в качестве ответной меры.

При этом, как ни парадоксально, именно российский фактор сдерживает Сеул и Вашингтон от резких шагов. В частности, США против развертывания Южной Кореей своей ядерной программы, так как, будучи постоянным членом Совбеза ООН, считается легитимной ядерной державой по Договору о нераспространении ядерного оружия в отличие от Республики Корея.

Справка «Известий» ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Подписанный в 1968 году ДНЯО узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие подписавшие документ государства лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками договора является 191 государство, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

— США, естественно, против подобного, потому что это окончательно развалит существующий режим нераспространения, и формально против Южной Кореи в этом случае придется вводить санкции. С другой стороны, они не очень хотят на постоянной основе размещать там свое ядерное оружие, потому что это сделает Южную Корею абсолютно законной целью для России и Китая, — сказал Константин Асмолов.

Именно поэтому потенциальное развертывание американского оружия зависит не только от развития военно-политической ситуации вокруг КНДР, но и от реакции соседних государств на ядерное присутствие США на полуострове, в первую очередь России и Китая, подчеркнул Климов.

Фото: REUTERS/EYEPRESS/KCNA