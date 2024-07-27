Лавров заявил об известности Шольца «простенькими идеями»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц известен «простенькими идеями» и простодушными заявлениями. Такое мнение 27 июля выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление немецкого канцлера о возможности отказаться от размещения ракет США в Германии в случае завершения спецоперации России на Украине.

«Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится», — сказал Лавров.

Министр отметил, что проблема кроется не в возможности размещения запрещенных наземных систем ракет средней и меньшей дальности, а в том, что канцлер ФРГ увязал их размещение в стране со спецоперацией России по защите Донбасса.

«СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента [РФ Владимира Путина] принять соответствующее решение, а для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине, [где] планировали размещение военных баз НАТО, в том числе на Азовском море, и одновременно СВО начиналась для того, чтобы защитить население Донецкой и Луганской народных республик, которые, вопреки обязательствам Киева по Минским договоренностям, постоянно подверглись обстрелам», — уточнил Лавров.

Еще 10 июля Пентагон сообщил, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Как заверил Шольц, размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. Затем канцлер сообщил, что условием отказа от американских ракет является прекращение спецоперации на Украине.

Спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт позднее, 15 июля, объяснил решение о размещении дальнобойных систем США в Германии необходимостью устрашения третьих сторон. Хебештрайт также призвал к диалогу с Россией по теме разоружения.

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что таким образом немецкие власти предают интересы своего народа в пользу Вашингтона. По его мнению, США таким образом хотят отвести от себя возможный ответный удар и подставляют Европу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе. По его словам, пострадают от этого только европейские столицы.