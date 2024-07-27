Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) работают в непосредственной близости к реке Днепр и дронами проникают в тыловые районы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент боевой работы по командному пункту пехотного батальона противника 27 июля показало Минобороны РФ.

Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил передвижения личного состава ВСУ у заброшенного дома в населенном пункте на правом берегу Днепра. Беспилотник также зафиксировал в окрестностях здания серьезные радиопомехи.

После тщательной доразведки подозрительного строения было определено, что на объекте находится командный пункт пехотного батальона ВСУ. При этом штабные помещения располагаются в подвале, а комнаты верхних этажей используются для отдыха личного состава.

Для уничтожения данной цели командование решило использовать дрон-камикадзе, способный с ювелирной точностью ударить по цели на столь большом удалении от линии боевого соприкосновения. В результате слаженной, кропотливой и профессиональной работы разведчиков и оператора FPV-дрона командный пункт батальона ВСУ был уничтожен.

«FPV-дроны имеют преимущества в плане маневренности и мобильности в зависимости от цели. Лучше они применяются для уничтожения техники и личного состава противника. Боеприпас, который применяли, делали специально под сбросы — тяжелый, 800-граммовый, мы их еще дорабатываем», — рассказал о боевом задании оператор дрона с позывным Якудза.

В этот же день бойцы расчета зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Восток» рассказали, как уничтожили три БПЛА самолетного типа ВСУ на южнодонецком направлении. Среди уничтоженных вражеских дронов — «Лелека» и ударный беспилотник ВСУ Shark, используемый для нанесения ударов по бронетанковой технике ВС РФ.

25 июля расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения «Вега» в составе Южной группировки войск на авдеевском направлении сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в ночное время. Умело управляя беспилотником, оператор несколькими точными попаданиями уничтожил все выявленные цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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