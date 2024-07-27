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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил три дрона ВСУ за одно боевое дежурство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Восток» уничтожили три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны РФ 27 июля показало фрагмент боевой работы зенитчиков.

Работа зенитчиков позволяет уничтожать беспилотники противника до того, как они успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов или сбросить боеприпасы. За одно боевое дежурство экипаж ЗРК «Стрела-10» под командованием командира комплекса с позывным Вахта обнаружил в зоне ответственности и уничтожил три беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.

Среди уничтоженных вражеских дронов — «Лелека» и ударный беспилотник ВСУ Shark, используемый для нанесения ударов по бронетанковой технике ВС РФ.

«Комплекс [«Стрела-10»] предназначен для борьбы с беспилотной авиацией противника: дроны любые, та же «Баба Яга», украинская «Лелека», Shark американский. Всё поражает. Очень хорошо себя показал с самого начала СВО, и по сей день проблем для него нет. Чаще всего попадается «Лелека», Shark, еще новый у них появился беспилотник Jupiter Hunter вертикального взлета», — рассказал командир зенитного ракетного комплекса с позывным Вахта.

По его словам, беспилотники ВСУ залетают стабильно, по ним зенитчики штатно отрабатывают.

«Если ты цель глазами увидел, то, считай, она уже поражена. Выкатился, отработал — и всё», — пояснил военнослужащий.

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23 июля российские бойцы первой танковой армии рассказали «Известиям» о секретной мастерской по работе с FPV-дронами в зоне специальной военной операции (СВО). Там они учат обращаться с беспилотниками прибывших на защиту Донбасса, изучают захваченную технику противника.

14 июля зенитчики Восточного военного округа рассказали «Известиям» о том, как противник терпит одно поражение за другим. Они круглосуточно находятся на переднем крае противовоздушной обороны, активно подавляя средства ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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