«Звездочки на бортах уже не рисуем. Раньше рисовали»

Среди большого количества вооружения, получаемого украинскими боевиками от стран Запада, особое место занимают ракетные системы. Такие РСЗО, как HIMARS и MLRS, позволяют применять ракеты, в досягаемости которых находятся тыловые города и объекты. «Известия» узнали, как расчёты комплексов «Бук-М3» группировки войск «Центр» защищают нашу территорию от американских ракет.

Тонкости вождения

За «штурвалом» большой гусеничной машины установки ПВО механик-водитель с позывным Ковальский. Но позывной не связан с героем известного мультфильма про пингвинов-спецназовцев. Наоборот, в отличие от мультперсонажа, военнослужащий спокоен и собран. С учётом охоты врага за машинами ПВО с использованием противорадиолокационных ракет (ПРР) от умений мехвода многое зависит.

— Работали ночью, захватили цель, было отделение. Командир увидел, что идет ПРР, прозвучала команда «Запуск», после чего очень быстро, не смотря никуда, только по камерам, задом на 200–300 удаление, разворот, и на высоких оборотах, на максимальной скорости — перемещение, — рассказывает об одном из эпизодов Ковальский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На новых машинах установлены видеокамеры — в распоряжении механика-водителя несколько камер бокового и заднего обзора. Они хоть и считаются дневными, но позволяют водить в лунную ночь без дополнительных подсветок. Для обзора вперёд есть прибор ночного видения.

Ковальский в армии уже семь лет, последние два как мехвод, а ранее был оператором систем ПВО. Смежные специальности — это важные навыки, при длительных дежурствах необходимо обеспечить работу экипажа в сокращённом составе, и умение работать сразу на нескольких местах в комплексе должно быть у максимального количества людей. Ковальский рассказывает, что освоить вождение было не так сложно, как кажется, — в машине «Бука» коробка-полуавтомат, поэтому процесс вождения похож на обычные гражданские машины. Важнее и сложнее научиться обслуживать комплекс и постоянно поддерживать его в рабочем состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— До службы работал учителем физкультуры в детско-юношеской спортивной школе и тренером-преподавателем по лыжным гонкам. У меня семья, можно сказать, военная. Отец в запасе, брат принимал участие во второй чеченской. Гордятся, ждут, — рассказывает Ковальский о том, как поддерживают его в родном Бийске.

Основной противник — ATACMS

У всех членов экипажа видим на передних панелях модульных бронежилетов полностью укомплектованные аптечки в быстром доступе. Есть и групповая большая аптечка, которая находится в машине или в лагере вместе с экипажем.

— Естественно, у нас каждый день проводятся занятия с санитарным инструктором батареи под руководством командира и начальников расчетов. У каждого военнослужащего при себе имеется аптечка первого эшелона, в машине имеется второго эшелона, у санитарного инструктора аптечка третьего эшелона, — рассказывает Стрелец, командир установки.

Он в армии уже четыре с половиной года, после выпуска из академии: у таких боевых машин командир — офицер, а не сержант, как у, например, танкистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— ATACMS, которые запускаются с РСЗО, — это наш основной противник на данный момент. В последнее время они стали летать чаще, если до этого запускали в основном ночью, то сейчас это происходит и ночью и днем. Работаем штатно, поражаем все успешно. Не сосчитать, но за последний месяц нашим расчетом было сбито три ракеты ATACMS. Звездочки на бортах уже не рисуем. Раньше рисовали, — рассказывает Стрелец.

Вначале вместе с боевыми враг применял и ложные цели, так называемые болванки. Но сейчас такие случаи редки, поскольку этот вид ложных целей по стоимости соизмерим с самими ракетами. А число подходящих для ATACMS пусковых установок ограничено, и при этом они несут потери.

За установкой бегает чёрный пёс. С ним играет хозяин, оператор комплекса с позывным Демон.

— Сложностей именно в противнике сейчас нет никакой. Да, поначалу появились «Атакмсы», «Штормшедоу». Честно признаться, было в новинку. Но быстро обучились, быстро поняли, что нужно делать, как подстраиваться под это все. Подстроились пару раз, и все, сейчас щелкаем как орешки. Наоборот даже, когда дежурим, тишина, даже иногда сами хотим, чтобы какая-нибудь работа пошла, потому что скучно иногда бывает даже, — рассказывает Демон с иронией, поглаживая щенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На земле бойцы хорошо чувствуют работу сил ПВО. Демон вспоминает, что однажды после уничтожения украинской ракеты «Точка-У» их благодарили бойцы, чей пункт временной дислокации прикрыли зенитчики.

Конечно, спрашиваем и про пса, просим представить этого самого молодого члена экипажа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Как в фильме «Четыре танкиста и собака», это наш кобель Цезарь. Очень умный малыш, охранник и друг наш. Весёлый, азартный, любопытный, — рассказывает боец, ладонями показывая, каким маленьким щенком экипаж взял Цезаря. — В одной руке помещался. А за три месяца уже вымахал. Очень умный, команды знает, пока некоторые. Как всё закончится, обязательно заберу его к родственникам.