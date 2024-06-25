«Рубежи» атаки: какими возможностями обладает новый береговой комплекс

В новых береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах»: на одном «КамАЗе» смонтированы и пункт управления, и РЛС, и пусковые установки. Как рассказал «Известиям» представитель производителя, новая система может поражать цели на удалении в сотни километров. При этом в отличие от комплексов предыдущего поколения она компактна, маневренна и может передвигаться по дорогам общего пользования. Эксперты отмечают, что «Рубежи» будут полезны в условиях современных конфликтов, причем их можно использовать не только на морских или прибрежных, но и на сухопутных театрах военных действий.

Управляет один человек

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Рубеж» — это модификация БРК «Бал», рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

— «Бал» тяжелый, на больших машинах, — объяснил он. — А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном — четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе «КаМАЗа». Они могут работать как автономно, так и в составе соединения — дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц — 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов». С точки зрения поражающих характеристик — всё как у «Бала». Но у «Рубежа» всё поделено на более мелкие составные части, то есть боевые машины, каждая из которых более дешевая, более мобильная — может двигаться по дорогам общего назначения.

Макет берегового противокорабельного ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Андрей Петраков отметил, что экипаж «Рубежа» состоит из двух человек — водителя и командира.

— Пуск осуществляется с одного рабочего места — это возможно благодаря высокой роботизации комплекса, — уточнил он. — То есть комплексом управляет фактически один человек. Командир видит цель или получает целеуказание, после чего принимает решение о ее поражении.

По данным производителя, комплекс предназначен для загоризонтного обнаружения, сопровождения и поражения одиночных надводных целей, корабельных соединений и групп, а также береговых целей. Комплекс применяет маловысотные противокорабельные крылатые ракеты Х-35УЭ с дальностью поражения 260 км.

Комплекс может комплектоваться либо активной радиолокационной станцией (СПУ-А), либо пассивной радиолокационной станцией (СПУ-П). Дальность обнаружения активной РЛС надводных целей — до 250 км. Дальность обнаружения пассивной РЛС надводных целей — до 450 км.

Одновременно с самоходной пусковой установкой в составе «Рубеж-МЭ» поставляется комплекс наземного оборудования (КНО), предназначенный для проведения работ по техническому обслуживанию и подготовке к выдаче на пусковую установку ракет.

Дополнительно в комплекс могут входить и поставляться модуль главного командного пункта, самоходный командный пункт, учебно-тренировочный комплекс.

В 1980-х годах был береговой ракетный комплекс с аналогичным названием для пуска ракет «Термит», напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Советские комплексы поставлялись во многие страны — на Кубу, в ГДР, Ливию, например, — рассказал он «Известиям». — Получали хорошие отзывы. Новый БРК «Рубеж-МЭ» разрабатывался как уполовиненный вариант «Бала» на экспорт. Скорее всего, название ему досталось от предшественника, чтобы сохранить узнаваемость — говоришь название, и специалисты сразу понимают, что речь идет о БРК. Это удобно.

«Рубеж» во многом повторяет возможности комплекса «Бал», но за счет более современной и совершенной по электронике ракеты Х-35УЭ даже превосходит его, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Дальность в 260 км — это больше, чем у штатного, стандартного «Бала», — отметил он. — Этот комплекс более мобильный и, что важно, при его изготовлении используется менее дорогое шасси «КамАЗа». Ракета Х-35УЭ разработки 2000–2010-х годов — усовершенствованный вариант известной крылатой ракеты. Комплекс полностью российского производства — компоненты даже из стран СНГ не используются при его изготовлении.

БРК «Рубеж» будет полезен не только на море или в приморских районах, но и на континентальных театрах военных действий, уверен эксперт.

— Радиолокационная головка самонаведения ракеты позволяет стрелять не только по кораблям, — уточнил Дмитрий Корнев. — Она может обеспечить поражение любых радиоконтрастных целей — зданий, мостов, сооружений и других объектов на сложном рельефе. Сама ракета околозвуковая, относительно малогабаритная, что позволяет проводить эффективный прорыв ПВО противника на малых высотах.

Универсальные ракеты

Ранее «Известия» сообщали, что береговые ракетные комплексы «Бал» получили ракету Х-35 увеличенной дальности полета. Дальность полета обновленной Х-35 выросла и превысила 300 км. Точные тактико-технические характеристики нового боеприпаса не разглашаются.

Береговой ракетный комплекс «Бал» Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Известно, что ракеты этого семейства максимально универсальны. Ее носителями могут быть несколько серий надводных кораблей класса корвет, ракетные катера, самолеты Су-24, Су-30, МиГ-29КР/КУБР, Су-35С и противолодочные Ту-142, а также вертолеты Ка-27, Ка-28 и Ка-52К. Известно об их испытаниях в составе бортового вооружения перспективного истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, получили возможность использовать эти боеприпасы и малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 «Овод».

Тактика применения БРК в бою постоянно совершенствуется. Ракетчикам в поиске целей помогают самолеты, вертолеты, корабли, подлодки и беспилотные летательные аппараты, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.