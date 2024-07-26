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Премьер Словакии предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил главе украинского правительства Денису Шмыгалю техническое решение по возобновлению российского транзита нефти. Об этом 26 июля сообщает TASR.

«Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором должны были бы участвовать несколько государств, в том числе Словацкая Республика», — пишет агентство со ссылкой на заявление отдела печати и информации аппарата правительства страны.

Телефонный разговор проводится не в первый раз. Фицо и Шмыгаль уже обсуждали ситуацию с транзитом российской нефти, уточняет «Газета.Ru».

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Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение.

Позднее, 22 июля, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией (ЕК) в связи с ситуацией. Сийярто заявил 23 июля, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам ЕС на оружие Киеву, пока тот не решит вопрос с транзитом российской нефти. Кроме того, 24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил, что его страна примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла».

25 июля представитель ЕК Олоф Джилл рассказал, что комиссия продолжает изучать факты, которые связаны с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Он добавил, что ЕК примет решение по ситуации.

В беседе с «Известиями» руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Энре Шимо заявил, что остановка транзита российской нефти через Украину в Венгрию не могла произойти без согласия ЕС. По его словам, Киев и Брюссель предприняли согласованные действия.

Срок действия соглашения о транзите российской нефти в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.

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