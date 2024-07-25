ЕК изучает факты о прекращении прокачки Украиной нефти в Венгрию и Словакию

Еврокомиссия (ЕК) продолжает изучать факты, которые связаны с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил представитель ЕК Олоф Джилл во время брифинга.

Он отметил, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии Петера Сийярто и Юрая Бланара.

«Мы внимательно прочитали это письмо и собираем дополнительную информацию. <…> Мне бы хотелось, чтобы вы из этого заявления вынесли главное: ЕК рассматривает факты и примет решение. Решение останется исключительно за Комиссией. Это не вопрос посредничества между Комиссией и какими-либо сторонами», — приводит слова Джилла портал MSN.

Представитель ЕК обратил внимание, что блокировка на данный момент не оказала влияния на стабильность поставок нефти в Евросоюз (ЕС). Проблем для двух стран пока что нет, так как, согласно законам ЕС, запасы рассчитаны на 90 дней. Он подчеркнул, что ЕК примет меры, добавляет «Газета.Ru».

24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла». По словам Пеллегрини, действия Украины являются неприятным вмешательством в политику двух стран. Он подчеркнул, что такой шаг может навредить коммерческим и снабженческим отношениям Киева и Братиславы.

23 июля глава МИД Венгрии сказал, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.