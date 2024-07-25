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ЕК изучает факты о прекращении прокачки Украиной нефти в Венгрию и Словакию

Представитель ЕК Джилл: ЕС примет решение по нефти в Венгрию и Словакию
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Dingzhe
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Еврокомиссия (ЕК) продолжает изучать факты, которые связаны с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил представитель ЕК Олоф Джилл во время брифинга.

Он отметил, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии Петера Сийярто и Юрая Бланара.

«Мы внимательно прочитали это письмо и собираем дополнительную информацию. <…> Мне бы хотелось, чтобы вы из этого заявления вынесли главное: ЕК рассматривает факты и примет решение. Решение останется исключительно за Комиссией. Это не вопрос посредничества между Комиссией и какими-либо сторонами», — приводит слова Джилла портал MSN.

Представитель ЕК обратил внимание, что блокировка на данный момент не оказала влияния на стабильность поставок нефти в Евросоюз (ЕС). Проблем для двух стран пока что нет, так как, согласно законам ЕС, запасы рассчитаны на 90 дней. Он подчеркнул, что ЕК примет меры, добавляет «Газета.Ru».

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24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла». По словам Пеллегрини, действия Украины являются неприятным вмешательством в политику двух стран. Он подчеркнул, что такой шаг может навредить коммерческим и снабженческим отношениям Киева и Братиславы.

23 июля глава МИД Венгрии сказал, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.

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