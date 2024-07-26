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На Западе допустили снятие Вашингтоном запрета на нанесение ВСУ ударов по РФ

Advance: страны Запада могут попытаться снять все запреты на удары Украины по РФ
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Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
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Западные страны во главе с США могут снять запрет для Украины на нанесение их оружием ударов по территории РФ на фоне неудач Киева на фронте. Таким мнением 25 июля поделился обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

Нанесение ударов по России станет генеральной попыткой Запада в конфликте, которая продемонстрирует, что идеи иссякли, считает он. При этом подобными методами страны НАТО дают разрешение сами себе открыто делать то, что давно происходит по умолчанию: атаковать российские гражданские объекты ракетами ATACMS, SCALP и Storm Shadow. У Киева нет возможности наведения таких средств поражения — этим занимаются военнослужащие НАТО.

В статье отмечается, что операцию под названием «последний удар» может начать действующий президент США Джо Байден или кандидат на пост главы государства Камала Харрис, если сменит его на посту. При этом не исключено, что данная операция ляжет на плечи бывшего американского лидера Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах. При этом в случае с Харрис эта операция почти гарантирована, убежден обозреватель.

По его мнению, целью данной операции станет обеспечение Украине более сильной переговорной позиции, однако это вряд ли поможет изменить положение дел в зоне боевых действий, дополняет «Газета.Ru».

«Учитывая все прежние попытки, как-то не верится, что всё кончится хорошо для украинцев», — заключил Роша.

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Ранее, 20 июля, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Однако пока позиция Вашингтона остается прежней, подчеркнул он.

До этого, 17 июля, в МИД РФ указали на дачу США карт-бланша президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, на новые удары по РФ. Дипломат обратил внимание на то, что вне всяких сомнений атаки украинских боевиков вглубь территории РФ, в частности на Севастополь, были обеспечены американскими военными специалистами. Он отметил, что целенаведение осуществлялось при помощи барражировавшего в том районе дрона Пентагона.

Байден 11 июля сообщил, что США одобрили применение американского оружия по территории России вблизи границы, но это будет действовать краткосрочно, а давать возможность на более дальние удары не имеет смысла.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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