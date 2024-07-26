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Врач Трампа выразил уверенность, что политик был ранен пулей

Ронни Джексон: Трамп безусловно был ранен пулей, а не осколком от нее
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании получил ранение от пули из огнестрельного оружия, все остальные версии — ошибочны и неприемлемы. Об этом 26 июля заявил лечащий врач политика Ронни Джексон в меморандуме на имя палаты представителей США, опровергнув сомнения, высказанные главой Федеральной службой безопасности (ФБР).

«В ходе слушаний в конгрессе два дня назад директор ФБР Кристофер Рэй предположил, что [Трамп] мог быть ранен пулей, осколком или куском стекла. Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что это могло быть чем-то иным, кроме пули. Директор ФБР неправ, а его предположения относительно других версий являются неприемлемыми», — указано в тексте письма, опубликованного на странице Джексона в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также добавил, следил за здоровьем Трампа всё время со дня покушения и готов подтвердить, что политик в скором времени будет совсем здоров.

«Я продолжу оказывать помощь ему и его персональному врачу любыми доступными способами и буду информировать вас с позволения самого президента Трампа о дальнейшем развитии событий», — указал Джексон.

В свою очередь газета The New York Times 25 июня отметила, что провела собственный анализ траекторий, по которым двигались выпущенные в Трампа пули, основываясь на имеющихся в доступе видео- и аудиозаписях. И пришла к выводу, что также в политика попала именно пуля, а не осколок от нее.

«Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиоматериалов убедительно свидетельствует о том, что господин Трамп был задет первой из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом. Последующие пули ранили двух участников митинга и убили третьего», — указано в материале.

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Ранее, 24 июля, директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что ему непонятно, чем конкретно был ранен Трамп — пулей или осколком. Также он рассказал, что, по данным ведомства, стрелявший американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников. Расследование по делу продолжается.

26 июля телеканал CNN сообщил, что ФБР планирует допросить экс-президента США в рамках расследования покушения на его жизнь во время митинга. Отмечалось, что следователи продолжают изучать фрагменты пуль и собирать другие доказательства покушения на Трампа.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

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