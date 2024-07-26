ФБР планирует допросить Трампа в качестве потерпевшего после покушения
ФБР планирует допросить экс-президента США Дональда Трампа в рамках расследования покушения на его жизнь во время митинга в Батлере. Об этом 26 июля сообщает CNN, ссылаясь на слова неизвестного американского чиновника.
«ФБР пытается допросить бывшего президента Дональда Трампа в ходе расследования покушения, чтобы получить заявление потерпевшего — стандартная часть расследования, поскольку он является жертвой преступления», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что следователи продолжают изучать фрагменты пуль и собирать другие доказательства покушения на Трампа.
Ранее в этот день сообщалось о том, что сотрудник правоохранительных органов, имевший поручение следить за крышей здания, с которой 13 июля было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары.
Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.