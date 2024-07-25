Глава ФБР усомнился в пулевом ранении Трампа при покушении

Директор ФБР Кристофер Рэй в среду, 24 июля, на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что непонятно, чем конкретно был ранен экс-президент США Дональд Трамп — пулей или осколком.

«Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все патроны», — приводит ABC News его ответ на вопрос, учло ли ФБР все пули, которые были выпущены нападавшим.

Также Рэй рассказал, что, по данным ведомства, стрелявший американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников. Расследование по делу продолжается. Он уточнил, что покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз. На месте происшествия нашли гильзы.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

16 июля глава Секретной службы Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Трампа. Позже, 23 июля, она подала в отставку в связи со случившемся.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.