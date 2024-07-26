Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за инцидента с нарушением графика движения поездов в день открытия Олимпийских игр. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает BFM TV.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в публикации.

Власти Франции назвали произошедшее на железных дорогах саботажем.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в этот день Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что за прошедшую ночь было совершено несколько поджогов. Эти действия привели к перебоям на трех железнодорожных скоростных линиях. Сбои затронули 800 тыс. пассажиров, было увеличено время в пути на поездах Eurostar из Лондона в Париж. Журналист «Известия» Анастасия Рикеза рассказала, что на парижском вокзале Монпарнас собрались несколько тысяч людей, которые не могут никуда уехать с самого утра.

Также в этот день стало известно, что Евроаэропорт эвакуировали по соображениям безопасности, позже рейсы возобновились.