Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов

0
Фото: REUTERS/Anthony Behar
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за инцидента с нарушением графика движения поездов в день открытия Олимпийских игр. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает BFM TV.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в публикации.

Власти Франции назвали произошедшее на железных дорогах саботажем.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Ранее в этот день Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что за прошедшую ночь было совершено несколько поджогов. Эти действия привели к перебоям на трех железнодорожных скоростных линиях. Сбои затронули 800 тыс. пассажиров, было увеличено время в пути на поездах Eurostar из Лондона в Париж. Журналист «Известия» Анастасия Рикеза рассказала, что на парижском вокзале Монпарнас собрались несколько тысяч людей, которые не могут никуда уехать с самого утра.

Также в этот день стало известно, что Евроаэропорт эвакуировали по соображениям безопасности, позже рейсы возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024