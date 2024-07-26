Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти

Украина шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита нефти из России из-за их позиции по конфликту. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил руководитель канцелярии венгерского премьера Гергели Гуляш во время пресс-конференции.

«Украина шантажирует эти две страны, которые выступают за мир и прекращение огня», — приводит его слова портал PestiSrácok.

Как отметил представитель канцелярии, если не решить ситуацию, топлива будет не хватать. Помимо этого, продолжил руководитель канцелярии, есть три возможных решения проблемы. Первое заключается в том, что Киев признает, что «так делать нельзя», так как, пытаясь попасть в Евросоюз, страна нарушает энергоснабжение других членов объединения. Второе решение — помощь Еврокомиссии, добавил он.

«Третье — надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты. Есть бесчисленное множество направлений и возможностей. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина восстановила ситуацию, когда мы тоже имели доступ к российской нефти», — указал Гуляш.

Ранее, 25 июля, представитель ЕК Олоф Джилл рассказал, что комиссия продолжает изучать факты, которые связаны с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Он добавил, что ЕК примет решение по ситуации.

До этого, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.

Затем, 23 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла». По словам Пеллегрини, действия Украины являются неприятным вмешательством в политику двух стран. Он подчеркнул, что такой шаг может навредить коммерческим и снабженческим отношениям Киева и Братиславы.