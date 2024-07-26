ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по военным объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара по военным объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 по 26 июля ВС РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, военнослужащие РФ обезвреживали цеха сборки беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также воинские эшелоны с техникой и личным составом противника и позиции иностранных наемников.

Также за указанный период на линии боевого соприкосновения в плен сдались 63 боевика, из которых 27 — в зоне ответственности группировки войск «Днепр», добавили в МО.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии в Краматорске при помощи ОТРК «Искандер-М». Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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