Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии в Краматорске при помощи ОТРК «Искандер-М». Кадры объективного контроля 26 июля публикует Минобороны РФ.

На записи видно, как после взрыва поднимается облако дыма, а на месте прилета начинается пожар. По данным оборонного ведомства, уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц залпового огня «Град», пять танков и до 10 боевых машин.

Накануне ВС РФ нанесли удар с помощью ОТРК «Искандер» по Харьковскому бронетанковому заводу. После удара по заводу в цехах начался пожар и на место прибыли команды эвакуации украинской армии, по которым был нанесен уже повторный удар с помощью кассетных боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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