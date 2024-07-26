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Автомат Калашникова нашли дома у ранившего пассажира из травмата таксиста

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Фото: t.me/moscowproc
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Автомат Калашникова был найден в ходе обыска по месту проживания водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира в ходе конфликта в Молжаниновском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице в пятницу, 26 июля.

«Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение, изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения. По месту проживания обвиняемого произведен обыск, где обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему», — сообщили в СК агентству городских новостей «Москва».

Головинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу водителя такси.

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Накануне в Москве водитель такси во время конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета на Международном шоссе.

Пострадавшего госпитализировали, пишет «Москва 24».

Таксиста 1968 года рождения задержали, сообщается на сайте aif.ru. Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, сообщает 360.ru.

Пассажир в ходе ссоры набросился на водителя и начал его душить. В ответ на это водитель выстрелил в обидчика, после этого оба человека вышли из машины. Так как таксист в стрессе забыл поставить авто на паркинг, оно без управляющего проехало около 20 м и врезалось в забор, пишет РИАМО.

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