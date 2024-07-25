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В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову из травматического пистолета

В Москве задержали водителя такси, который выстрелил пассажиру в голову
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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве водитель такси во время конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел на Международном шоссе. Как отмечается, во время возникшей с пассажиром ссоры водитель транспортного средства въехал в металлическое ограждение.

«<…> после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента. Пострадавший госпитализирован», — говорится в публикации ведомства.

Таксиста 1968 года рождения задержали. Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, а также принятие процессуальных решений, в частности, возбуждения уголовного дела.

Как рассказал источник «Известий», предварительно, пассажир в ходе ссоры набросился на водителя и начал его душить. В ответ на это водитель выстрелил в обидчика, после этого оба человека вышли из машины. Так как таксист в стрессе забыл поставить авто на паркинг, оно без управляющего проехало около 20 м и врезалось в забор, добавил собеседник.

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Ранее, 3 июня, сообщалось, что в центре Москвы водитель такси выстрелил в ногу мужчине в ходе конфликта. Прохожий ударился о машину, когда таксист высаживал своего пассажира. После этого пешеход стал разбираться и полез в драку с шофером. В ответ на такое нападение водитель вытащил травматический пистолет и выстрелил, пуля попала в ногу мужчине. Пострадавшего госпитализировали, начата проверка.

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