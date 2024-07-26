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Японский фотограф опубликовал новые кадры теракта 11 сентября

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Фото: соцсети
dzen
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Японский фотограф Кеи Сугимото 24 июля опубликовал в сервисе YouTube снятое на профессиональную камеру видео с кадрами подробного обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года в США.

Как следует из кадров, верхняя часть одной из башен охвачена черным дымом, затем она начинает падать. При этом происходящее скрыто клубами дыма. Когда он рассеивается, башни уже нет. Затем падает второе здание башенного комплекса.

Фотограф прокомментировал, что опубликовал кадры падения Всемирного торгового центра 9/11/2001.

«Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером», — уточнил он.

По словам Сугимото, съемка велась с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс. Он попросил использовать его запись только для «исторических архивных целей», «Газета.Ru».

В апреле 2022 года американский телеканал CBS впервые опубликовал видео, на котором запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года. Их сняли на мероприятии, которое в документах описывается как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.

11 сентября 2001 года 19 террористов запрещенной в РФ «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов помимо членов террористической группировки погибло почти 3 тыс. человек.

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