СМИ рассказали о неготовности штаба Трампа к выходу Байдена из гонки

Решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание застало врасплох избирательный штаб экс-президента Дональда Трампа и привело к спешной разработке новых материалов с критикой вице-президента Камалы Харрис. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает издание Axios.

Старший советник предвыборной кампании экс-президента США Джейсон Миллер заявил, что команда Трампа была удивлена ​​«скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена, но неудивительно, что они сделали замену на Камалу Харрис».

«Я лично думал, что это произойдет, может быть, на неделю позже. Я думал, что Джо Байден попытается провести встречу с [премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху]», — сказал Миллер.

Большая часть контента, созданного на съезде Республиканской партии, была посвящена спикерам, которые критиковали Байдена, сообщает издание.

Ранее, 24 июля, Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

25 июля Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.