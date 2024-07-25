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Отчисления букмекеров на спорт превысили 16,5 млрд рублей в 2024 году

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Отчисления букмекерских компаний на спорт за первое полугодие 2024-го почти достигли уровня всего прошлого года и составили 16,5 млрд рублей. Такие цифры в четверг, 25 июля, озвучили в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

Так, по данным регулятора, за 2023 год отчисления составляли 19,1 млрд рублей, за 2022-й — 13,8 млрд рублей, а в первый год работы ЕРАИ (2021 год) — 10 млрд рублей. При этом, согласно опубликованной информации, до начала работы структуры, в 2020 году, отчисления букмекеров на спорт не превышали 2,3 млрд рублей.

Существенный рост отчислений в ЕРАИ связывают с активной борьбой с серым сегментом рынка азартных игр, а также с законодательными инициативами, регулирующими отрасль.

«Стоит отметить, что основным источником социальной напряженности рынка азартных игр является незаконная игорная деятельность, речь идет об онлайн-казино, незаконных букмекерах и лотереях, которые используют крайне агрессивную рекламу в интернете, в том числе через популярных блогеров. Единый регулятор азартных игр неоднократно выходил с инициативой о наделении полномочиями ЕРАИ о прямой блокировке незаконных сайтов, это кратно бы усилило борьбу с нелегальным сектором», — заявили в ЕРАИ, добавив, что регулятор располагает всеми необходимыми информационными системами и готов незамедлительно выполнять задачи.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже», заявил, что отчисления от букмекерских контор на развитие спорта должны исчисляться многими миллиардами. Представитель Кремля напомнил, что несколько лет назад на президентском Совете по физкультуре и спорту выяснилось, что суммы на развитие спорта от букмекеров не превышают 1,5 млрд рублей, но с тех пор, по его словам, ответственные лица, курирующие отрасль, поменялись и ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Я не скажу вам, какая это сумма сейчас, но убежден, что она должна быть кратно больше», — подчеркнул он.

Закон о создании в России публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» был принят в конце 2020 года. К ней перешли функции саморегулируемых организаций в сфере азартных игр и другие полномочия. Среди них, в частности, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

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