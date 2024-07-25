Полиция задержала участника ДТП с сыном губернатора Саратовской области

В Саратовской области правоохранители после ДТП задержали водителя автомобиля, в котором погибли два человека, в числе которых, предположительно, сын губернатора региона Романа Бусаргина. Об этом 25 июля сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

«19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках ст. 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации местного агентства «Взгляд-инфо» задержанного зовут Амир Рахматулин. Он является студентом Вавиловского университета. Отмечается, что 17-летний Иван Бусаргин находился на переднем сиденье рядом с водителем. В результате ДТП также погиб их общий 19-летний друг, еще один сверстник получил травмы.

Рахматулина подозревают в нарушении ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшим гибель двух лиц. Соответствующая статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Госавтоинспекция Саратовской области сообщила 22 июля, что около 15:00 (14:00 мск) на улице Соколовая столкнулись две Lada Granta и грузовик MAN. Водитель легковушки не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком. После удара легковой автомобиль отбросило в еще одну Lada Granta. В результате аварии пассажиры одного из легковых автомобилей, двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день источник «Известий» рассказал, что одним из погибших является сын губернатора области. Сам губернатор официально не подтверждал данную информацию, однако 25 июля он в своем Telegram-канале поблагодарил жителей региона за поддержку в тяжелые для их семьи дни и проинформировал, что возвращается к работе. Кроме того, 24 июля Епископ Покровский и Новоузенский Фома выразил соболезнования в связи с гибелью Бусаргина-младшего. Его слова опубликовали в Telegram-канале Покровской епархии.