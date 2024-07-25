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Полиция задержала участника ДТП с сыном губернатора Саратовской области

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Фото: МЧС РФ
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В Саратовской области правоохранители после ДТП задержали водителя автомобиля, в котором погибли два человека, в числе которых, предположительно, сын губернатора региона Романа Бусаргина. Об этом 25 июля сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

«19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках ст. 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации местного агентства «Взгляд-инфо» задержанного зовут Амир Рахматулин. Он является студентом Вавиловского университета. Отмечается, что 17-летний Иван Бусаргин находился на переднем сиденье рядом с водителем. В результате ДТП также погиб их общий 19-летний друг, еще один сверстник получил травмы.

Рахматулина подозревают в нарушении ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшим гибель двух лиц. Соответствующая статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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Госавтоинспекция Саратовской области сообщила 22 июля, что около 15:00 (14:00 мск) на улице Соколовая столкнулись две Lada Granta и грузовик MAN. Водитель легковушки не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком. После удара легковой автомобиль отбросило в еще одну Lada Granta. В результате аварии пассажиры одного из легковых автомобилей, двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день источник «Известий» рассказал, что одним из погибших является сын губернатора области. Сам губернатор официально не подтверждал данную информацию, однако 25 июля он в своем Telegram-канале поблагодарил жителей региона за поддержку в тяжелые для их семьи дни и проинформировал, что возвращается к работе. Кроме того, 24 июля Епископ Покровский и Новоузенский Фома выразил соболезнования в связи с гибелью Бусаргина-младшего. Его слова опубликовали в Telegram-канале Покровской епархии.

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