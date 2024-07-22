В Саратове в ДТП с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Об этом 22 июля сообщает областная Госавтоинспекция.
Отмечается, что около 15:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Соколовая столкнулись две Lada Granta и грузовик MAN. Прокуратура Саратовской области уточнила в Telegram-канале, что водитель одной из легковых машин не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль, после чего Lada Granta отбросило в третье транспортное средство.
«В результате ДТП пассажиры одного из автомобилей Lada Granta, двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram-канале.
По данным прокуратуры, среди погибших есть несовершеннолетний. О состоянии пострадавшего не сообщается.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, правоохранители проводят процессуальную проверку.
Ранее, 20 июля, четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась вечером 19 июля на 3-м км дороги «Обход города Волгодонска»: 26-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался в движущийся по встречной полосе грузовик «КамАЗ» с прицепом.