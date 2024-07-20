Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Lada Largus и три его пассажира. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась вечером 19 июля на 3-м км дороги «Обход города Волгодонска». Отмечается, что 26-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался в движущийся по встречке грузовик «КамАЗ» с прицепом.
Ранее, 19 июля, сообщалось, что в ДТП с троллейбусом в Саратове пострадали 11 человек. Ранее в Telegram-канале правительства Саратовской области сообщали о девяти пострадавших, в числе которых оказался ребенок.