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В ДТП с троллейбусом в Саратове пострадали 11 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате ДТП с троллейбусом в Саратове пострадали 11 человек. Об этом 19 июля журналистам сообщили в УМВД России по городу Саратову.

«По предварительным данным, в 19:48 (18:48 мск. — Ред.) напротив дома 19г по улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель — мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель — мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале правительства Саратовской области сообщали о девяти пострадавших, в числе которых оказался ребенок.

Прокурор города Саратова Александр Хрусталев заявил, что по факту происшествия была организована проверка.

«Работают следственные оперативные группы. Все необходимые службы задействованы. Все проверочные мероприятия находятся на контроле прокуратуры города», — добавил он.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Саратовской области сообщили, что по факту столкновения троллейбуса с легковушкой и грузовиком возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Самаре в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три человека. Другие подробности случившегося не приводятся. Точное количество пострадавших в ходе аварии уточняется.

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