В Самаре в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три человека
Три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Самаре. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе управления МВД России по региону.
ДТП произошло в Куйбышевском районе.
«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Другие подробности случившегося не приводятся. Точное количество пострадавших в ходе аварии уточняется.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее, 8 июня, в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», пострадало около 10 человек. ДТП произошло в 16:36 (совпадает с мск) на автодороге Сосновый Бор – Санкт-Петербург. Другие подробности произошедшего неизвестны.