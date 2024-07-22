В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове погибли два человека. Как сообщил 22 июля источник «Известий», один из погибших является сыном губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Согласно предварительным данным прокуратуры региона, ДТП произошло около 15:00 (14:00 мск) у дома № 76 по улице Соколовой.

«В результате аварии погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний, а водителю оказывается медицинская помощь», — указано в Telegram-канале ведомства.

По факту трагедии организована незамедлительная проверка по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Ранее 22 июля Госавтоинспекция Саратовской области сообщила, что около 15:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Соколовая столкнулись две Lada Granta и грузовик MAN. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком MAN. После удара легковой автомобиль отбросило в еще одну Lada Granta. В результате аварии пассажиры одного из легковых автомобилей, двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение, отметили в ведомстве.