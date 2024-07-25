Если украинское руководство действительно готово к переговорам с Россией, ему следует изучить мирную инициативу, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 25 июля заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Глава государства заявил 14 июня, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов, официально откажется от намерений интеграции в НАТО и гарантирует соблюдение прав и свобод российских граждан, проживающих в стране, отметил тогда Путин.

По словам Небензи, Украина не получит ничего лучше, чем предложение российского лидера. При этом постпред указал, что озвучиваемая Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию Москвы, для которой дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным.

«Если он (президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая. — Ред.) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — подчеркнул он.

Однако Небензя добавил, что Киев не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня ни под каким предлогом.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля Зеленский сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта. О готовности к переговорному процессу 24 июля также заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 июля отметил, что подобные заявления гораздо лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, но нужно дождаться конкретных действий с украинской стороны. 24 июля он сказал, что посыл Киева о готовности к переговорам с Москвой идет в унисон с российской позицией, однако на следующий день пресс-секретарь президента обратил внимание, что есть вопросы с законодательным запретом на Украине на ведение переговоров с российской стороной.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. По словам дипломата, Россия не видит никаких реальных действий от Украины для урегулирования конфликта.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.