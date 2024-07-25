В Кремле выразили готовность к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом 25 июля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов, потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат и пока не совсем понятно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме этой проблемы есть вопросы с законодательным запретом на Украине на ведение переговоров с российской стороной, напомнил он.

Поэтому, заключил Песков, Москве предстоит прояснить и услышать разъяснения.

Ранее, 24 июля, Песков охарактеризовал переговоры с Киевом как предпочтительный вариант решения конфликта, однако назвал проблемой для мирного процесса нелегитимность украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля Зеленский сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 июля отметила, что у Москвы нет веры киевскому режиму и Россия не видит со стороны Украины каких-либо реальных действий для урегулирования конфликта.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов России.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.