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Политолог рассказал о мирном плане Трампа по Украине

Политолог Дудаков: мирный план Трампа предполагает нейтральный статус Украины
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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
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Мирный план кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает нейтральный статус страны. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал в четверг, 25 июля.

По словам эксперта, четкого плана у команды Трампа нет, потому что они разные идеи продолжают вбрасывать в публичное пространство на протяжении последнего года.

«Но в общем и целом они сводятся к вопросу заморозки конфликта по линии фронта с предоставлением гарантий невступления Украины в НАТО. То есть сохранения нейтрального статуса Украины, в обмен на что команда Трампа будет просить у Российской Федерации сокращения кооперации с Китаем, потому что американцы планируют переключаться на азиатский регион для конкуренции с Китаем. И именно Китай Трамп видит основным экзистенциальным противником США», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации в случае победы на президентских выборах, передает ИА «Регнум».

Кроме того, он пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики действующей администрации Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом.

Трамп неоднократно заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт за 24 часа, сообщается на сайте kp.ru.

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В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что контакты «второго трека» по украинскому вопросу, под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов России и США и других представителей научно-академического сообщества, прошли некоторое время назад, сообщает 360.ru.

Она подчеркнула, что контакты прошли в третьей стране, пишет «Москва 24». В какой именно, дипломат не уточнила.

Накануне преподаватель политической истории США в Ливерпульском университете Шерил Хадсон заявила, что многие украинцы будут рады окончанию конфликта, даже если это будет означать отказ от какой-то территории или будущего в составе НАТО. Она отметила беседе с Express, что, скорее всего, будут проведены мирные переговоры.

В подборке высказываний аналитиков Express представляет идею о том, что в случае победы на ноябрьских выборах Трампа в выигрыше окажется не только Россия, но и еще ряд стран, среди которых Украина, Израиль и Китай. Вторую администрацию Трампа также прочат в миротворцы с разрешением украинского конфликта.

24 июля официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что Кулеба на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности к переговорам с Россией, передает RT.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Украина готова к этому «на определенном этапе». После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

Позже Песков добавил, что киевский режим находится сейчас в нелегкой ситуации и количество украинцев, которые пытаются трезво смотреть на текущие события, будет расти. Он отметил, что точные объяснения заявлений украинской стороны о мирном процессе следует получить у самих представителей властей Украины.

Россия неоднократно предлагала начать мирные переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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