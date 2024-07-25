СМИ узнали о плане Трампа поместить снимок после покушения на обложку фотокниги

Фотокнига бывшего президента США, кандидата на этот пост от Республиканской партии Дональда Трампа выйдет 3 сентября, и обложкой станет знаменитый снимок, сделанный сразу после покушения на него. Об это 25 июля сообщил портал Axios.

Компания Winning Team Publishing, одним из основателей которой является Трамп, сообщила, что в книгу войдут фотографии республиканца из периода его президентства и предвыборной гонки 2024 года, они «освещают прошлое и предлагают дорожную карту на будущее непосредственно от президента Дональда Трампа».

Это будет уже третья фотокнига республиканца, вышедшая после 2021 года, когда он покинул Белый дом. Axios напоминает, что первое такое издание состояло из более чем 300 официальных фотографий Трампа, сделанных во время его президентства, а в самой последней содержится свыше 150 личных писем бывшего главы государства, адресованных политикам, знаменитостям и бизнесменам.

Кроме того, осенью супруга Трампа Мелания выпустит книгу мемуаров «Мелания». В нее войдут личные истории и фотографии, которыми, по словам бывшей первой леди США, она никогда не делилась публично.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Кандидат в президенты США получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое были ранены. Снайпер ФБР ликвидировал нападавшего ответным огнем. Один из очевидцев рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

16 июля глава Секретной службы Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Трампа. Позже, 23 июля, она подала в отставку из-за случившегося.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Журналистка Сьюзан Крэбтри заявила, что сотрудники Секретной службы были перенаправлены на мероприятие, в котором участвовала супруга президента США Джо Байдена Джилл. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с «Известиями» указал, что Секретная служба специально поздно отреагировала на атаку и ее сотрудники, возможно, являются соучастниками нападения.