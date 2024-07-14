ФБР установило личность причастного к покушению на Трампа

К покушению на экс-президента США Дональда Трампа имеет причастность 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом 14 июля сообщает USA Today со ссылкой на заявление ФБР.

«ФБР установило личность Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа», — передают журналисты.

Правоохранители также обратились к очевидцам нападения с просьбой предоставить фото, видео или показания, которые помогли бы установить детали произошедшего. Мотивы действий Крукса, ликвидированного спецслужбами, пока не уточняются.

По данным СМИ, злоумышленник стрелял из винтовки в стиле AR с крыши промышленного предприятия примерно в 100 м от сцены.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.