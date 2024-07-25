В координационном центре правительства РФ в четверг, 25 июля, состоялось вручение национальной премии «Наш вклад-2023–2024». Национальная Медиа Группа (НМГ) стала победителем в седьмой специальной номинации «Поддержка семьи».

Награду получила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

«Больше трех лет назад, когда мы определяли текущую стратегию корпоративной социальной ответственности Национальной Медиа Группы, мы как раз опирались на национальные приоритеты. <...> Надо сказать, что тема семьи для нас абсолютно не случайна. Эта тема проходит красной нитью практически через весь контент, который мы производим. Можно называть очень много: и «Трудные подростки», и «Тетя Марта», и наш самый крупный семейный проект страны — «Супер ниндзя». Спортивный проект, в котором тоже тема семьи проходит, и сейчас появился новый проект — «Супер Ниндзя Дети», — отметила Баланова.

Вице-премьер РФ Александр Новак указал, что при поддержке правительства премия показала колоссальный интерес со стороны российских компаний. В 2024 году поступило около 600 заявок от 270 компаний. По его словам, эти показатели в три раза превосходят цифры 2021 года, когда премия была основана.

Также он поблагодарил всех финалистов.

«Важная вещь прозвучала сегодня о том, что главная заслуга тех побед <...> — это те люди, которые работают на местах, ваши сотрудники и ваши команды, которые вместе делают те достижения и результаты, благодаря которым страна развивается», — добавил Новак.

Кроме этого он напомнил, что президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Вице-премьер рассказал, что правительство ведет работу над новыми национальными проектами.

По его словам, они направлены прежде всего на решение широкого круга задач от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

В мае были подведены итоги III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). В номинации «Проект Года учителя» победила команда игрового сериала «Крутая перемена». Сериал «Слово пацана», проект НМГ, забрал награду в номинации «Сила в правде».