В Москве мужчина напал на прохожую и похитил ее ребенка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «в» «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — говорится в сообщении.



Ведомство уточнило, что подозреваемый мужчина 24 июля напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка. Применив насилие, он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего. В результате подозреваемый бросил ребенка на землю, из-за чего младенец получил множество телесных повреждений.



Также отмечается, что для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. В ближайшее время похитителю будет предъявлено обвинение и избрана мера наказания.

Ранее, 28 июля, Следственный комитет России сообщил о том, что суд в Нижнем Новгороде арестовал мужчину, обвиняемого в похищении двух подростков. По данным следствия, 12 июля 2023 года обвиняемый в районе рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая двум школьникам ножом, похитил их.