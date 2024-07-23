На плановом учении РВСН пусковые ПГРК «Ярс» совершили интенсивные маневры

В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия. Минобороны 23 июля показало фрагмент учения.

Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

12 июля в Минобороны сообщили, что подразделения Тейковского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ провели тренировочные работы на ракетных комплексах «Ярс». Ракетчики отработали свертывание пусковых установок «Ярса» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций и другие маневры.

5 июля пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях в рамках плановых учений, сообщило 5 июля Минобороны России.

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заделы в ядерном сдерживании обеспечат безопасность РФ на десятилетия. В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания и сохранения баланса сил в мире.