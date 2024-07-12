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Подразделения Тейковского ракетного соединения РВСН РФ отработали защиту колонны

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Фото: Министерство обороны РФ
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Подразделения Тейковского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ провели тренировочные работы на ракетных комплексах «Ярс». Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 12 июля.

«Мы отрабатываем защиту колонны. То есть, например, если идет нападение на колонну, мы занимаем круговую оборону для отражения нападения. Как правильно оказывать медицинскую помощь при ранении. Армия всегда должна быть готова к защите, отработке иных действий при нападении», — рассказал водитель-стрелок с позывным Фил.

Ракетчики отработали вопросы свертывания пусковых установок «Ярса» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций, рассредоточения агрегатов, а также организации маскировки и боевого охранения.

Также в процессе были отработаны вопросы активного противодействия условным диверсионным формированиям с выполнением вводных по их своевременному обнаружению, блокированию и уничтожению.

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5 июля Минобороны РФ рассказало, что пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях в рамках плановых учений.

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