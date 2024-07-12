Подразделения Тейковского ракетного соединения РВСН РФ отработали защиту колонны
Подразделения Тейковского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ провели тренировочные работы на ракетных комплексах «Ярс». Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 12 июля.
«Мы отрабатываем защиту колонны. То есть, например, если идет нападение на колонну, мы занимаем круговую оборону для отражения нападения. Как правильно оказывать медицинскую помощь при ранении. Армия всегда должна быть готова к защите, отработке иных действий при нападении», — рассказал водитель-стрелок с позывным Фил.
Ракетчики отработали вопросы свертывания пусковых установок «Ярса» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций, рассредоточения агрегатов, а также организации маскировки и боевого охранения.
Также в процессе были отработаны вопросы активного противодействия условным диверсионным формированиям с выполнением вводных по их своевременному обнаружению, блокированию и уничтожению.
5 июля Минобороны РФ рассказало, что пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях в рамках плановых учений.