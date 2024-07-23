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Военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Зенитчики Вооруженных сил (ВС) РФ ежедневно уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Кадры работы группировки «Центр» показали «Известия» во вторник, 23 июля.

На воздушные цели противника наведены спаренные зенитные установки 23-го калибра (ЗУ-23-2), по целям противника также работают комплексы «Стрела-10», пулеметы, стрелковое и личное оружие. В небе кружит украинский беспилотник, и российские военнослужащие оперативно перезаряжают орудия, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

На кадрах работы ВС РФ видно, как проводится нацеливание. Раздается залп — и вражеский дрон уничтожен. Выполнение боевой задачи БПЛА успешно сорвано, и подразделения российской армии отводят орудия в укрытия.

«Поймали, захватили, уничтожили. Летел БПЛА «Фурия», который ведет корректировку и разведку», — рассказал оператор комплекса «Стрела-10» с позывным Шуба.

По словам командира взвода с позывным Гарпун, комплексы «Стрела-10» специально предназначены для поражения различных воздушных целей. По низколетящим беспилотникам, по его словам, работать удобнее всего.

«Их очень хорошо видно, они заметны, и машина хорошо их захватывает. Когда сбивается цель, чувствуется радость, гордость за себя, за личный состав. Это спасение чьей-то жизни, чьей-то техники», — сообщил военнослужащий.

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Ранее, 17 июля, беспилотник ВСУ был уничтожен во время несения боевого дежурства расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в районе ответственности группировки войск «Восток» в зоне СВО.

До этого, 15 июля, расчеты группировки войск «Восток» из Бурятии рассказали, как сбили восемь ракет РСЗО HIMARS, летевших к Мариуполю, при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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