Во время несения боевого дежурства расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 17 июля сообщило Министерство обороны России.

«Машина зарекомендовала себя очень хорошо. Эффективно работает по всем видам целей. По таким ракетам, как HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и различным БПЛА. «Панцирь» — максимально надежная машина и постоянно модернизируется. В свете последних событий про распиаренный F-16. Для нас он не несет ничего нового. Как работали, так и будем работать. Все ракеты, которые он несет, мы будем так же сбивать. И сам самолет сбивать тоже будем, если он попадет в зону нашей ответственности», — рассказал оператор расчета «Панцирь-С1» Максим.

В Минобороны уточнили, что расчеты «Панцирь С-1» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь С-1» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, отметили в министерстве.

Ранее в этот день сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили БПМ Marder и живую силу ВСУ в зоне СВО. Информацию о месте нахождении техники передал оператор БПЛА и после корректировочного огня цель была поражена.

До этого, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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