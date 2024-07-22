На Украине отложили до сентября рассмотрение иска о выборах президента

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием объявить назначить новые президентские выборы. Об этом 22 июля сообщило на своем сайте украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что Дубинский сослался на нормы конституции Украины, а также избирательное законодательство.

Рассмотрение дела было отложено после непродолжительного обсуждения, указало издание. Оно продолжится 16 сентября в 15:30 по местному времени (совпадает с мск).

Сам Дубинский в понедельник написал в своем Telegram-канале, что оказался единственным гражданином Украины и депутатом рады, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя и обратился в верховный суд на тему назначения выборов президента.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. На этом основании Зеленский отменил выборы главы государства в своей стране и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения конституции он теряет свои полномочия.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что власть на Украине удерживается незаконным путем, ее источник — вооруженный путч в 2014 году. Отмена президентских выборов Зеленским, по его мнению, — это спектакль. На данный момент легитимным органом власти на Украине является именно Верховная рада, отметил российский лидер.