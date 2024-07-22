Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Об этом политик сообщил 22 июля в своем Telegram-канале.

«Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента», — написал депутат.

Политик отметил, что этим депутатом стал он сам.

Срок президентских полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. На этом основании Зеленский отменил выборы главы государства в своей стране и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения конституции он теряет свои полномочия.

В ноябре 2023 года депутаты рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

В июне президент России Владимир Путин обратил внимание, что власть на Украине удерживается незаконным путем, ее источник — вооруженный путч в 2014 году. Отмена президентских выборов Зеленским, по его мнению, — это спектакль.

На данный момент легитимным органом власти на Украине является именно Верховная рада, отметил российский лидер.