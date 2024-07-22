Реклама
Прямой эфир
Экономика
Источник сообщил об одобрении правительством законопроекта о регулировании майнинга
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Культура
Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Наука и техника
Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Наука и техника
Маск сообщил о производстве человекоподобных роботов для Tesla
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Происшествия
В Северной Осетии спасатели начали поиски заблудившейся туристической группы
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
СМИ назвали возможных кандидатов на пост вице-президента при Харрис
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Экономика
Эксперт дал советы по открытию вклада и накопительного счета
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о резком росте цен и спроса на пересечение границы
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

В центре Москвы частично обрушилась кровля здания в результате пожара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы загорелось двухэтажное административное здание, произошло обрушение его кровли. Об этом 22 июля сообщили в МЧС России.

«Произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники», — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что было ликвидировано открытое горение.

Позднее в МЧС России сообщили о том, что пожар был потушен. Причину возгорания установят эксперты, добавили в ведомстве.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024