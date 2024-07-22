В центре Москвы частично обрушилась кровля здания в результате пожара

В центре Москвы загорелось двухэтажное административное здание, произошло обрушение его кровли. Об этом 22 июля сообщили в МЧС России.

«Произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники», — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что было ликвидировано открытое горение.

Позднее в МЧС России сообщили о том, что пожар был потушен. Причину возгорания установят эксперты, добавили в ведомстве.

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