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СК возбудил дело после гибели посетительниц квест-комнаты в Махачкале

СК: возбуждено дело после гибели двух посетительниц квест-комнаты в Махачкале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уголовное дело возбуждено после смерти двух посетительниц квест-комнаты в Махачкале. Об этом 22 июля сообщило Следственное управление Следственного Комитета (СК) по Дагестану в своем Telegram-канале.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»).

По данным РЕН ТВ, погибли девушки 19 и 25 лет. Одна из пострадавших получила ожоги 97 процентов тела.

Инцидент произошел около двух часов ночи в помещении развлекательного заведения, предоставляющего услуги в формате квеста в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова. Во время игрового сеанса загорелся бензин, две посетительницы получили смертельные ожоги, уточнили в ведомстве.

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О том, что два человека пострадали в результате пожара в квест-клубе в Махачкале, ранее в понедельник заявили в МЧС.

Как следовало из видео, сделанного на месте происшествия, видимых следов пожара на улице не было. Однако входная дверь в подвал, где проводили квест, была выломана, а в помещении наблюдался беспорядок.

Пострадавших госпитализировали, одна из девушек находилась в тяжелом состоянии.

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