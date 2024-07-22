Два человека пострадали при пожаре в квест-клубе в Махачкале
Два человека пострадали в результате пожара в квест-клубе в Махачкале. Об этом 22 июля заявили в МЧС.
Как указали в ведомстве, пострадавших доставили в больницу.
По словам очевидцев, среди пострадавших молодая девушка, она находится в тяжелом состоянии.
Ранее, 20 июля, в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на мебельном производстве. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м. На месте работали 79 специалистов и 18 единиц техники. Специалисты ликвидировали пожар 21 июля.