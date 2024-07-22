В Махачкале задержан аниматор после гибели двух девушек на квесте

Аниматор задержан в Махачкале, после того как во время пожара на квесте погибли две девушки. Об этом 22 июля сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Следствие выяснило, что задержанный молодой человек поджег во время игры перчатку и бросил ее на пол. Она попала на емкость с бензином, из-за чего в помещении произошел пожар. Кроме двух погибших девушек, ожоги получил еще один участник квеста.

Во время допроса подозреваемый подробно рассказал о случившемся в заведении. Правоохранители выясняют, причастны ли к происшествию другие люди.

О том, что два человека пострадали в результате пожара в квест-клубе в Махачкале, ранее в понедельник заявили в МЧС. Двух девушек госпитализировали, но спасти их не удалось. Сообщалось, что погибшим было 19 и 25 лет, одна из них получила ожоги 97% тела.

На кадрах с места происшествия видно, что дверь в подвал, в котором проходила игра, выломана, а в самом помещении беспорядок.