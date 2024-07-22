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Глава МИД Польши предрек изменение отношений США и ЕС в будущем

Глава МИД Польши Сикорский: отношения США и ЕС изменятся в ближайшем будущем
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Фото: TASS/IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTONEWS
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что отношения между Евросоюзом и США изменятся вне зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в Штатах. Об этом 22 июля сообщило издание Politico.

«Министр иностранных дел Польши предупредил европейских союзников, что им необходимо подготовиться к «переменам» в трансатлантических отношениях и начать тратить больше средств на оборону — независимо от того, кто будет избран президентом США в ноябре», — говорится в публикации издания.

Сикорский ожидает, что объединению придется тратить больше средств на оборону самостоятельно, не оглядываясь на США, поскольку Вашингтон сосредоточится на решении своих внешнеполитических задач в Азии.

Дипломаты из нескольких стран ЕС соглашаются с мнением Сикорского. Они утверждают, что успешная внешняя политика на азиатском континенте является для Штатов наиболее приоритетной задачей, выполнение которой продолжится как при президентах-демократах, так и при республиканцах.

Ранее многие представители объединения высказывали опасения, что трансатлантические отношения могут испортиться, если бывший президент США, республиканский кандидат на этот пост Дональд Трамп победит на выборах. Беспокойство европейских политиков усилилось из-за неудавшегося покушения на 45-го американского лидера, которое заставило его популярность стремительно вырасти.

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В тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Европа должна укреплять собственную безопасность без оглядки на результаты выборов в США, но в ЕС всё равно будут с интересом наблюдать за президентской гонкой в союзнической стране.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 9 июля рассказал в интервью The Washington Post, что европейские лидеры обеспокоены возможностью победы Трампа на президентских выборах в ноябре. В этом случае США, вероятно, перестанут так активно вовлекаться в повестку Европы, и ей придется самостоятельно себя защищать и платить за свою оборону. При этом Кристерссон указал, что в Вашингтоне справедливо критикуют государства ЕС за низкое финансирование оборонной сферы.

Агентство Bloomberg 8 июля сообщило о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах. В частности, в альянсе опасаются, что США не всегда будут следовать 5-ю статью договора НАТО о коллективной безопасности — Трамп делал такие заявления несколько раз.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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