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Бербок заявила о необходимости Европы укреплять свою безопасность

Бербок: Европа должна укреплять безопасность без оглядки на выборы в США
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Фото: Global Look Press/Philip Dulian
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Европа должна укреплять собственную безопасность без оглядки на выборы в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом 22 июля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы, конечно, с интересом будем наблюдать за следующими неделями и месяцами в США, так как сотрудничество между Европой и США является важнейшим фактором для мира и безопасности. Ясно также и то, что независимо от исхода выборов (в США. — Ред.) мы должны больше инвестировать в собственную безопасность», — сказала она по приезде на совет глав МИД ЕС.

По ее словам, время в Европе сменилось и сейчас перед ней стоят серьезные вызовы. При этом Бербок заявила, что уважает решение президента США Джо Байдена сняться с предвыборной гонки, и указала на то, что американский лидер сделал много для трансатлантических отношений во время своего срока.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов. По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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