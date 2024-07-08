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Bloomberg узнало о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах

Bloomberg: союзники по НАТО обеспокоены вторым президентством Трампа
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Дискуссии на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, будут отмечены беспокойством союзников перед возможностью второго срока Дональда Трампа на посту президента США. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, тревогу у партнеров по альянсу вызывают заявления Трампа о том, что США не во всех случаях будут соблюдать 5-ю статью договора НАТО о коллективной безопасности. Кроме того, их настораживает его критика тех государств, которые вкладывают недостаточно средств в бюджет альянса.

По словам Трампа, США тратит непропорционально большие финансовые ресурсы оборону в сравнении с другими его членами, некоторые из которых не дотягивают до принятой в альянсе планки в 2% от ВВП. По данным НАТО, государство выделяет на оборону 3,38% средств своего ВВП, в то время как средний показатель среди других его членов составляет 2,02%.

В число стран, не дотягивающих до официальной планки по тратам на защиту, входят Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

Также агентство напоминает, что на саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года Трамп напрямую отказался соблюдать положение о коллективной безопасности альянса, что вызвало разочарование у его партнеров. Однако двумя неделями позднее он подтвердил приверженность Штатов этому положению.

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2 июля газета Politico сообщила, что экс-президент США Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в альянсе. В случае его второго срока «США сохранят свой ядерный зонтик» над Европой, авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.

Между тем за день до этого, 1 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. По его словам, в американских политических кругах сохраняется поддержка Украины со стороны обеих партий, и этого следует ожидать в случае переизбрания Трампа.

При этом ранее, 29 июня, Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». Также в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом США Джо Байденом 27 июня он пообещал в случае своего избрания урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

Еще в феврале Трамп выступил с резонансным заявлением о НАТО в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине. Он отметил, что поощрял бы Россию атаковать страны — участницы альянса в случае, если те не выполняли бы своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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