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Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте

Столтенберг: США при любом президенте поддержат НАТО и Украину
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. Об этом 1 июня заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri Shimbun.

Он напомнил, что в политических кругах США остается сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Она сохранится и в случае переизбрания на пост президента Дональда Трампа.

«Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», — отметил он.

Столтенберг уточнил, НАТО продолжит играть ведущую роль в обучении украинских солдат и транспортировке техник. Сейчас за это несут ответственность США.

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Ранее, 29 июня, находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, заявил, что самый большой переполох после дебатов Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена происходит не в Америке, а на Украине, в офисе президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого завершился 20 мая.

По его мнению, оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский должен понимать, что конфликт с Россией ему надо закончить до выборов в США.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

При этом в ходе дебатов бывший президент США в очередной раз заявил, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».

Политолог-американист Малек Дудаков еще 7 июня отметил, что продолжение или сокращение поддержки Украины будет зависеть от многих факторов, в частности речь идет о результатах выборов. По его мнению, не стоит думать, что при победе экс-лидера Дональда Трампа все транши разом остановятся.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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