На Украине заявили о переполохе в офисе Зеленского из-за дебатов Байдена и Трампа

Самый большой переполох после дебатов экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена происходит не в Америке, а на Украине, в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом 29 июня сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По его словам, после прошедших предвыборных дебатов офис Зеленского задается вопросом: что делать дальше? Дубинский предположил, что, оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский должен понимать: конфликт с Россией ему надо закончить до выборов в США.

«Можно бесконечно упираться рогами в «границы 1991 года», но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС — эти рога быстро «опилят», — написал он в своем Telegram-канале.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Сам Трамп, рассуждая об Украине в ходе дебатов, заявлял, что Украина не выигрывает в конфликте. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются солдаты и наблюдаются огромные потери. При этом в ходе дебатов бывший президент США в очередной раз заявил, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».

Политолог-американист Малек Дудаков еще 7 июня отметил, что продолжение или сокращение поддержки Украины будет зависеть от многих факторов, в частности речь идет о результатах выборов. По его мнению, не стоит думать, что при победе экс-лидера Дональда Трампа все транши разом остановятся.